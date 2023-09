Μπράιτον - ΑΕΚ: Οι «γλάροι» ζητούν από τον κόσμο 11άδα και τελικό αποτέλεσμα (pic)

Ο αγγλικός σύλλογος είναι ιδιαίτερα ενεργός στα social media και τις τελευταίες ώρες ποστάρει διαρκώς, δείχνοντας την ανυπομονησία που υπάρχει τόσο στις τάξεις της ομάδας όσο και στους οπαδούς.

Πριν από λίγο, η Μπράιτον θέλησε να βάλει στον ρόλο του προπονητή τους οπαδούς. Τους ζήτησε λοιπόν μέσω εφαρμογής να... αντικαταστήσουν τον Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι με την αφεντιά τους, φτιάχνοντας την ιδανική ενδεκάδα για το ματς με την ΑΕΚ.

Όπως φυσικά και τους ζήτησε στη συνέχεια να ποστάρουν το αποτέλεσμα...

Imagine you're RDZ... 😅💭 Pick tonight's starting XI and show us in the comments! 👀