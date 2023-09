Στην καλύτερη ενδεκάδα της 7ης αγωνιστικής της Championship ο Γούτας!

Ο Δημήτρης Γούτας μετακόμισε το καλοκαίρι στην Γηραιά Αλβιόνα. Διανύει τους πρώτους μήνες της καριέρας του στην Κάρντιφ και βρέθηκε στην καλύτερη ενδεκάδα της 7ης αγωνιστικής της αγγλικής Championship.

Ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση συμβάλλοντας τα μέγιστα στη νίκη της Κάρντιφ με 3-2 επί της Κόβεντρι, σκοράροντας μάλιστα και το πρώτο του γκολ στην Αγγλία, αφού άνοιξε το σκορ για την ομάδα του στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης με δυνατή κεφαλιά!

The Sky Bet Championship midweek Team of the Week is in, powered by @WhoScored ratings 👊#EFL | #TeamOfTheWeek