Το νέο Ranking της FIFA: Πρώτη η Αργεντινή, στην 50ή θέση η Ελλάδα

Ακλόνητη στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης στο ποδόσφαιρο παραμένει η Αργεντινή, όπως ανακοίνωσε η FIFA. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια πήρε δύο νίκες κόντρα σε Εκουαδόρ και Βολιβία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και αύξησε τη διαφορά της από τη δεύτερη Γαλλία. Στη λίστα ακολουθούν Βραζιλία, Αγγλία και Βέλγιο, που παρέμειναν στις θέσεις 3, 4 και 5.



Η Πορτογαλία ανέβηκε στην 8η θέση, προσπερνώντας την Ιταλία, ενώ Κροατία, Ολλανδία και Ισπανία βρίσκονται επίσης στο Top 10.

Όσον αφορά την Εθνική Ελλάδας, μετά την ήττα από την Ολλανδία και τη νίκη της επί του Γιβραλτάρ, παρέμεινε στην 50ή θέση, έχοντας από πάνω της τις Ρουμανία, Παραγουάη και από κάτω της το Μάλι και την Ακτή Ελεφαντοστού.

🇵🇹🇦🇷 Portugal climb, while Argentina remain at the #FIFARanking summit.



