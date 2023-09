Απίστευτο: Τραυματίστηκε ο Μέσι και οι οπαδοί της Ίντερ Μαϊάμι «άδειασαν» το γήπεδο (vid)

Απίστευτο και όμως αμερικανικό! Οι οπαδοί της Ίντερ Μαϊάμι «άδειασαν» το γήπεδο μετά τον τραυματισμό του Λιονέλ Μέσι, δείχνοντας ότι πήγαν μόνο για να παρακολουθήσουν τον Αργεντινό σταρ.

Μόλις ο Μέσι έγινε αναγκαστική αλλαγή εξαιτίας του τραυματισμού του, οι οπαδοί της Ίντερ Μαϊάμι αποχώρησαν μαζικά από το γήπεδο, όπως θα δείτε και στο παρακάτω video της Marca...

😳 Inter Miami fans mass-exodus from the stadium following #Messi's substitution in the 37th minute of the first half 🚨#MLS pic.twitter.com/LI0VKltgBn