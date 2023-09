Η Σάλτσμπουργκ άλωσε το Ντα Λουζ με τη νεότερη ενδεκάδα στην ιστορία του Champions League

Η Σάλτσμπουργκ πέρασε σαν σίφουνας από το Ντα Λουζ επικρατώντας της Μπενφίκα με 2-0, παρατάσσοντας την νεότερη ενδεκάδα στην ιστορία του Champions League.

Σύμφωνα με την Opta ο μέσος όρος των ποδοσφαιριστών που ήταν στην αρχική σύνθεση των Αυστριακών ήταν 21 ετών και 183 ημερών, σπάζοντας το ρεκόρ της νεότερης ομάδας στην διοργάνωση.

21y 183d – Aged 21 years and 183 days on average, FC Salzburg are fielding the youngest ever starting XI in a match by any team in UEFA Champions League history tonight. Youth. #SLBSAL pic.twitter.com/qBoeMo2IwI