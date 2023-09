Ο Μίλερ έγραψε μυθική επίδοση και έβαλε το όνομά του δίπλα σε Κριστιάνο και Κασίγιας!

Ο Γερμανός μεσοεπιθετικός πέρασε στο παιχνίδι στη θέση του Χάρι Κέιν και το σφύριγμα της λήξης τον βρήκε να πανηγυρίζει τη νίκη Νο100 με την φανέλα της Μπάγερν στο Champions League!

Μια μυθική επίδοση για τον Μίλερ, που έβαλε το όνομά του δίπλα στον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Ίκερ Κασίγιας, με τον αρχηγό της Μπάγερν να φτάνει σε αυτό το ιδιαίτερο επίτευγμα μετά από 143 ματς!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πανηγύρισε 115 νίκες στο Champions League σε 183 παιχνίδια, ενώ ο Ίκερ Κασίγιας 101 νίκες σε 177 ματς, με τον Μίλερ να χρειάζεται πολύ λιγότερα ματς για να φτάσει τις 100 νίκες.

Thomas Müller's cameo for #FCBayern means he's become only the third player in history to achieve 100 #UCL wins 🤩💯



🇵🇹 Cristiano Ronaldo (115)

🇪🇸 Iker Casillas (101)

🇩🇪 Thomas Müller (100)



An incredible achievement in just 143 games 👏 pic.twitter.com/kJoMEVEKvX