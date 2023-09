Ο Γκραμπάρα προκάλεσε την οργή των οπαδών της Γαλατασαράι (pic)

Μετά το ισόπαλο 2-2, ο Καμίλ Γκραμπάρα ανάρτησε φωτογραφία από το ματς στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, όμως στο σχόλιό του αποκάλεσε σκ@@@τρυπα το γήπεδο της Γαλατά.

«Αξίζαμε και τους τρεις βαθμούς σε αυτή τη σκ@@@τρυπα αλλά έτσι είναι η ζωή, προχωράμε», ανέφερε χαρακτηριστικά στο σχόλιό του ο Γκραμπάρα, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις των οπαδών της Γαλατασαράι.

Ο Πολωνός τερματοφύλακες δέχθηκε πολλά υβριστικά μηνύματα αλλά και απειλές από τους οπαδούς της Γαλατά, ενώ στο παιχνίδι μπήκαν και οπαδοί της Φενέρμπαχτσε που αποθέωσαν τον Γκραμπάρα.

Copenhagen goalkeeper Kamil Grabara has labelled the Galatasaray stadium a 'sh*t hole' on Instagram this evening. ⬇️ pic.twitter.com/JIXbc1ikn6