Όλο το Μπράιτον ζει και αναπνέει για την πρεμιέρα του Europa League με την ΑΕΚ (pic, vid)

Είναι κάτι παραπάνω από ξεκάθαρο πως στο Μπράιτον ζουν και αναπνέουν για την πρεμιέρα των ομίλων του Europa League. Και αυτό μπορεί να το καταλάβει κανείς από τις συνεχείς αναρτήσεις στα social media.

Κατ' αρχήν το πρωί η Μπράιτον έκανε ανάρτηση με τη φανέλα που θα φορέσει η ομάδα στο αυριανό ματς με την ΑΕΚ. Μία φανέλα που στο μπράτσο θα έχει το σήμα της διοργάνωσης. Και στη λεζάντα αναφέρει: «Έφθασε σχεδόν ο καιρός...».

Ακολούθως ανήρτησε βίντεο με την πορεία της ομάδας από την αφάνεια έως την κατάκτηση του εισιτηρίου του Europa League.

Και πριν από λίγο αναρτήθηκε η φωτογραφία με την προαναγγελία του ματς.

Δείτε τις αναρτήσεις:

Ready for our @EuropaLeague debut! 💪 pic.twitter.com/n1FDItsgiI

The rise of Brighton & Hove Albion. Our journey continues tomorrow. 💫 pic.twitter.com/7GuSbbMhJc