Λάτσιο - Ατλέτικο: Αποθεώθηκε στο «Ολίμπικο» ο Σιμεόνε (vid)

Ο Ισπανός τεχνικός βρέθηκε και πάλι στο ιστορικό γήπεδο της Ρώμης, αυτή τη φορά ως αντίπαλος της Λάτσιο και ο κόσμος της ομάδας δεν τον ξέχασε.

Αφού σηκώθηκαν πανό για τον Τσόλο, στη συνέχεια τραγούδησαν το όνομά του σε όλο το γήπεδο και υπήρξε καθολική αποθέωση.

Ο Σιμεόνε, ο οποίος υπήρξε βασικό στέλεχος και γρανάζι της Λάτσιο στην προηγούμενη κατάκτηση του πρωταθλήματος τη σεζόν 1999/2000, έδειξε να συγκινείται και ανταπέδωσε με σχετικές χειρονομίες στην εκπληκτική υποδοχή που του επιφύλασσαν οι λατσιάλι.

«Η Ρώμη και το Λάτσιο θα είναι πάντα το σπίτι σου! Καλώς ήρθες πίσω Τσόλο, πρωταθλητή της Ιταλίας», έγραφε το πανό.

