Εικόνα που σοκάρει: Οπαδός της Νιούκαστλ μαχαιρώθηκε από οπαδούς της Μίλαν

Οι δυο ομάδες θα αναμετρηθούν σήμερα το απόγευμα στο Μιλάνο για την 1η αγωνιστική των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ.

Αναφορές οπαδών της αγγλικής ομάδας στο Twitter κάνουν λόγο για μαχαίρωμα ενός φίλου της Νιούκαστλ το βράδυ της Δευτέρας στην ιταλική πόλη.

«Οι Ιταλοί πάλι άρχισαν με τα μαχαιρώματα. Να προσέχετε όλους και να προσέχετε ο ένας τον άλλο. Ένας οπαδός της Νιουκάστλ μαχαιρώθηκε χθες το βράδυ στο Μιλάνο» αναφέρεται σχετικά. '

Ο Βρετανός φέρεται να δέχθηκε επίθεση από επτά ή οκτώ άνδρες γύρω στα μεσάνυχτα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

