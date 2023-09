Ο Γκουαρντιόλα γέλασε σε ερώτηση για την Γιουνάιτεντ! (vid)

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα κλήθηκε να σχολιάσει τον ανταγωνισμό της Σίτι στην Premier League και αναφέρθηκε στην Άρσεναλ και την Λίβερπουλ, όμως όταν δέχθηκε ερώτηση για την Γιουνάιτεντ, ξέσπασε σε γέλια.

Η μεγάλη αντίπαλος της Σίτι, άλλωστε δεν διανύει και τις καλύτερες ημέρες της μετά την ήττα από την Μπράιτον στο Όλντ Τράφορντ και τα όσα γίνονται εξωαγωνιστικά, με την αντίδραση του Γκουαρντιόλα να μιλάει από μόνη της...

Pep Guardiola laughed at the mention of Manchester United 🤣 pic.twitter.com/F2uSmoRzQX