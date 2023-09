Αντίπαλοι ΑΕΚ: Οι αριθμοί του Ντε Τσέρμπι με την Μπράιτον στην Premier League προκαλούν ίλιγγο (pic)

Ο Ντε Τσέρμπι που οδήγησε την Μπράιτον στο UEL και θα βρεθεί στον δρόμο της ΑΕΚ, μετρά 37 ματς στην Premier League με τους «γλάρους» και το ισοζύγιο είναι εξαιρετικό. Συγκεκριμένα, η Μπράιτον έχει 18 νίκες και επτά ισοπαλίες με τέρματα 76-55 και συνολικά 61 κερδισμένους πόντους. Επίσης ορισμένες στατιστικές κατηγορίες παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον.

Συγκεκριμένα, η Μπράιτον είναι πρώτη στην κατηγορία των προσπαθειών στον στόχο με 244 και δεύτερη στην κατοχή μπάλας με 62%.

Ενώ αν πάμε να δούμε τις συνολικές του επιδόσεις με την Μπράιτον, ο Ντε Τσέρμπι έχει 44 ματς με 23 νίκες και 7 ισοπαλίες και συνολικά γκολ 101-69!

Δείτε το tweet της Premier League:

Not bad at all for Roberto De Zerbi’s first year at @OfficialBHAFC 🔵



Here is how his side’s stats rank in the Premier League since he joined the Seagulls 📊 pic.twitter.com/13YZoEX31P