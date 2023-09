Με Ποντένσε βασικό ο Ολυμπιακός!

Έκπληξη από τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ στο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής στη Νέα Φιλαδέλφεια, αφού ο Ντάνιελ Ποντένσε βρίσκεται στο αρχικό σχήμα των «ερυθρόλευκων»! Κατά τα άλλα, στο 4-2-3-1 των Πειραιωτών, ο Κίνι είναι αριστερά στην άμυνα, ο Φρέιρε ξεκινά και πάλι στα στόπερ, με τον Ελ Κααμπί στην κορυφή της επίθεσης.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ: Πασχαλάκης, Κίνι, Φρέιρε, Ρέτσος, Ροντινέι, Χέσε, Καμαρά, Φορτούνης, Ποντένσε, Μασούρας, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #AEKOLY #Stoiximan pic.twitter.com/AMS1rUT0Ip