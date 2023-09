Αντίπαλοι ΑΕΚ: «Τραγωδία» ο Άγιαξ με την Τβέντε (3-1) - Του έβαλε γκολ και ο γιος του προπονητή του (vids)

Ο Άγιαξ μπήκε πολύ χαλαρά και πριν καταλάβει κανείς τι είχε συμβεί, βρέθηκε να χάνει με 2-0. Η Τβέντε άνοιξε το σκορ στο 7' με τον Ροτς για να ακολουθήσει το 2-0 στο 11' από τον Στέιν. Στο 35' ο Άγιαξ μείωσε με τον Μπρόμπεϊ, όμως η εικόνα του παρέμενε άσχημη. Στο 40' η Τβέντε φώναξε... για πέναλτι που δεν δόθηκε για να έρθει στο 79' ο Ουνουβάρ να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα στο ματς.

Η σύνθεση του Άγιαξ: Γκόρτερ, Ρενς (46' Γκαέι), Σούταλο, Χάτο, Σόσα, Ταχίροβιτς (75' Φαν Ντεν Μπόμεν), Μάνσβερκ (46' Τέιλορ), Άκπομ (64' Μικαουτάτζε), Μπέρχουις (75' Φορμπς), Μπεργκβάιν, Μπρόμπεϊ.

Έτσι μετά απ' αυτό το αποτέλεσμα, ο Άγιαξ έχοντας δώσει 4 ματς στο πρωτάθλημα μετρά 5 βαθμούς και είναι πολύ μακριά από την Αϊντχόφεν και τη σημερινή της αντίπαλο που έχουν από 12 στον ίδιο αριθμό αγώνων.

Δείτε τα γκολ της αναμέτρησης:

FC Twente 1-0 Ajax Quick start for Twente and Ajax are already trailing! Goal by Daan Rots! pic.twitter.com/oQXH46hM38

Half-Time: FC Twente 2-1 Ajax



FC Twente fans furious as they think they deserved a penalty here. What do you think, is Ajax lucky to get away here? pic.twitter.com/UoPkYyQBGI