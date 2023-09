Και όμως το έδωσε: Πέναλτι... φάντασμα στο Ερυθρός Αστέρας - Τσουκαρίτσκι (vid)

Έντονες διαμαρτυρίες ξεσήκωσε η απόφαση του διαιτητή να δώσει στο 47ο λεπτό πέναλτι στον Ερυθρό Αστέρα κόντρα στην Τσουκαρίτσκι.

Ο Εντιαγέ έπεσε μέσα στην περιοχή, ο διαιτητής είδε τράβηγμα και ο Κράσο εκτέλεσε εύστοχα για το 1-1. Ωστόσο η Τσουκαρίτσκι πήρε τελικά τη νίκη με 2-1 στο ντεμπούτο του Ιν Μπεόμ Χουάνγκ με τα «ερυθρόλευκα».

Red Star Belgrade were given this penalty at Cukaricki away in Serbia today.#fkcz #crvenazvezdapic.twitter.com/UPLV9ToLes