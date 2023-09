Στον Ποστέκογλου το βραβείο για τον καλύτερο προπονητή του μήνα

Μετά από τέσσερις αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, η Τότεναμ είναι στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας με δέκα πόντους.

Τον Αύγουστο είχε δύο νίκες κόντρα σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μπόρνμουθ και μια ισοπαλία με την Μπρέντφορντ.

Έτσι, ο Ποστέκογλου ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος προπονητής για αυτό το διάστημα, ενώ και το βραβείο του παίκτη του μήνα πήγε στην Τότεναμ και συγκεκριμένα στον Τζέιμς Μάντισον.

A #PLAwards double for @SpursOfficial! 👏



Ange Postecoglou wins @barclaysfooty Manager of the Month at the first attempt! pic.twitter.com/Oivo9eMcku