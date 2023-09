Κεραυνοί Μπονούτσι: «Δεν είναι η ίδια Γιουβέντους πια, με ταπείνωσαν»!

Ο πολύπειρος κεντρικός αμυντικός μίλησε με σκληρές εκφράσεις για τα όσα βίωσε το τελευταίο διάστημα, τονίζοντας ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον της Γιουβέντους για τον εξευτελισμό του!

Αναλυτικά όσα είπε:

«Δεν είναι αλήθεια ότι τον Οκτώβριο μου είπαν ότι δεν θα είμαι μέλος της Γιουβέντους στο μέλλον. Στην πραγματικότητα, μου πρότειναν την πιθανότητα ανανέωσης, επειδή ο σύλλογος καταλάβαινε τη σημασία μου στα αποδυτήρια.

Τότε άκουσα τον προπονητή να λέει ότι ο σύλλογος με ενημέρωσε ότι θα έφευγα τον Φεβρουάριο. Ούτε αυτό είναι αλήθεια: ο προπονητής με κάλεσε στο γραφείο του στα τέλη Μαρτίου για να πει ότι πρέπει να προλάβω να γίνω προπονητής και να αποχωρήσω από την ενεργό δράση.

Του είπα ότι σεβόμουν τη γνώμη του, αλλά ότι δεν ήθελα να αποσυρθώ πριν από το Euro 2024. Δεν άκουσα τίποτα μέχρι τα τέλη Μαΐου όπου μου είπαν ότι θα ήμουν η 5/6η επιλογή πίσω από τον Γκάτι, τον Μπρέμερ, τον Ντανίλο και έναν νεαρό. Το αποδέχτηκα χωρίς να δημιουργήσω κανένα πρόβλημα.

Άρχισα να υποψιάζομαι κάτι όταν άρχισα να διαβάζω στις εφημερίδες ότι δεν ήμουν πια στο πλάνο της Γιούβε. Στη συνέχεια, ο Μάνα και ο Γκιουντολί ήρθαν στο σπίτι μου στις 13 Ιουλίου και με ταπείνωναν, γιατί ήταν ταπείνωση, λέγοντάς μου ότι δεν θα ήμουν πλέον μέλος της Γιουβέντους, της ομάδας, και μου έδωσαν τη δυνατότητα να μείνω σπίτι για μερικές μέρες ακόμα.

Μου είπαν ότι η παρουσία μου στα αποδυτήρια και το γήπεδο θα εμπόδιζε την ανάπτυξη της Γιούβε, είναι ταπεινωτικό ως κάποιος που έχει παίξει 500 παιχνίδια για τη Γιουβέντους. Είναι η δεύτερη φορά που αναγκάζομαι να φύγω από τη Γιουβέντους, και στις δύο περιπτώσεις βασίζεται αποκλειστικά στη στάση ενός ατόμου του Αλέγκρι.

Αυτό που είναι προφανές σε όλους είναι ότι ποτέ δεν είχα τη σχέση που θα ήθελα με τον προπονητή. Μου αρέσει να σκέφτομαι τη Γιουβέντους στην οποία ήμουν μέρος, αυτή που κέρδισε πρωταθλήματα, την πραγματική Γιουβέντους, που δεν έχουμε δει τα τελευταία 2 χρόνια...»

Bonucci broke his silence on being kicked out of Juventus and he’s thrown a lot of people under the bus.



Key takeaways:



• He felt humiliated and lied to by the club

• His poor relationship with Allegri

• He doesn't feel this is a real Juventus



