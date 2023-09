Παραμένει εκτός ομάδας στη Γιουνάιτεντ ο Σάντσο λόγω πειθαρχικού παραπτώματος

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι σχέσεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τον Τζέιντον Σάντσο. Όπως έκαναν γνωστό οι Άγγλοι μέσω επίσης ανακοίνωσής τους, τα πράγματα μεταξύ των δύο πλευρών δεν έχουν φτιάξει και ο 23χρονος εξτρέμ θα συνεχίσει τις ατομικές προπονήσεις, μακριά από την πρώτη ομάδα, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ερίκ Τεν Χαγκ ανέφερε σε δηλώσεις του πως δεν συμπεριέλαβε τον Σάντσο στην αποστολή για το ματς με την Άρσεναλ «...λόγω έλλειψης διάθεσης και χαμηλής απόδοσης στις προπονήσεις», με τον Άγγλο ακραίο επιθετικό να απαντά δημόσια, λέγοντας στο twitter την άποψή του.

