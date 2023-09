Η μαμά του Μαγκουάιρ έβγαλε ανακοίνωση για να υπερασπιστεί τον γιο της

Ο Άγγλος αμυντικός είναι συνεχώς στο στόχαστρο τόσο για τις εμφανίσεις του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όσο και με την εθνική ομάδα της πατρίδας του.

Η μητέρα του, Ζόι, θέλησε να τον υπερασπιστεί δημόσια με ένα μήνυμά της στο instagram στο οποίο έγραψε:

«Ως μαμά που βλέπει το επίπεδο των αρνητικών και υβριστικών σχολίων που οποία λαμβάνει ο γιος μου από κάποιους θαυμαστές, ειδήμονες και τα μέσα ενημέρωσης είναι επαίσχυντο και εντελώς απαράδεκτο σε οποιοδήποτε κοινωνικό επίπεδο, πόσο μάλλον για κάποιον που εργάζεται τόσο σκληρά για σύλλογο και χώρα.

Ήμουν εκεί στην κερκίδα ως συνήθως, δεν είναι αποδεκτό αυτό που έχει δημιουργηθεί, πάνω από το τίποτα. Καταλαβαίνω ότι στον κόσμο του ποδοσφαίρου υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, θετικά και αρνητικά, αλλά αυτό που λαμβάνει ο Χάρι έχει ξεπεράσει πολύ το ποδόσφαιρο. Για μένα δεν είναι εντάξει το να τον βλέπω να περνάει αυτό που περνάει. Δεν θα ήθελα να δω άλλους γονείς ή παίκτες να περνούν από αυτό στο μέλλον, ειδικά τα νεαρά αγόρια και κορίτσια που το κάνουν αυτό (σ.σ. τη δημόσια χλεύη) σήμερα. Ο Χάρι έχει τεράστια καρδιά και είναι καλό που είναι ψυχικά δυνατός και μπορεί να το χειριστεί όπως άλλοι μπορεί να μην μπορέσουν. Εύχομαι τέτοιου είδους κακοποίηση σε κανέναν!»

🚨🚨| Harry Maguire's mother points out in a statement released on Instagram that what her son receives has gone "far beyond football". pic.twitter.com/zmED9avsKF