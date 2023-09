Ο άνθρωπος που έβαλε τον Ιωνικό στο βιβλίο Γκίνες!

Ο θρύλος λέει ότι τους ανακάλυψε κάπου στο... Ίντερνετ (που το 2001 ήταν σε εμβρυακό επίπεδο στην Ελλάδα) ο Χρήστος Κανελλάκης και έριξε την ιδέα στο πατέρα του, τον εμβληματικό πρόεδρο του Ιωνικού, Νίκο Κανελλάκη.

Ήταν η εποχή που ότι κι αν άγγιζε ο Ιωνικός, γινόταν χρυσάφι. Από τον Μπρούστερ και τον Αντριόλι, μέχρι τον Μουτσοντρίγκο και τον Κομπαγιάσι, η ομάδα της Νίκαιας έχει αναπτύξει το δικό της ISO να ανακαλύπτει κρυμμένους θησαυρούς.

Το 2000 είναι φιναλίστ του Κυπέλλου (χάνει με 3-0 από την ΑΕΚ), ένα χρόνο νωρίτερα παίζει ΟΥΕΦΑ απέναντι στην Ναντ και το καλοκαίρι του 2001 τερματίζει 6ος στο πρωτάθλημα, έχοντας στον πάγκο του τον Σέρχιο Μαρκαριάν.

Ήταν η εποχή που η αυτοπεποίθηση του Ιωνικού στις μεταγραφές ξένων ήταν στον… Θεό, όλοι έλεγαν για τις «έξυπνες βόμβες» του Κανελλάκη, που είχε γίνει πια το παράδειγμα προς μίμηση στην πιάτσα.

Το γεγονός ότι ο Ιδελφόνς Λίμα Σολά και ο Άντονι Λίμα Σολά ήταν αδέρφια, από μόνο του ήταν κάτι ιδιαίτερος. Το γεγονός ότι η χώρα καταγωγής τους ήταν η Ανδόρα, έκανε αυτή την διπλή μεταγραφική κίνηση του Ιωνικού, θέμα συζήτησης.

Ο καλός ήταν ο Τόνι. Στο βιογραφικό του έλεγε ότι είχε περάσει από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα, αλλά έπαιξε και στην Ρεάλ Μαδρίτης Β’. Φόρεσε την φανέλα του Ιωνικού μόλις τρεις φορές και σήμερα, στα 52 του, είναι scout της Άρσεναλ, με ειδίκευση στην ισπανική αγορά και στις μικρές ηλικίες.

Ο κατά 9 χρόνια μικρότερος του, Ιδελφόνς Λίμα Σολά δεν έγραψε ούτε ένα λεπτό συμμετοχής με τον Ιωνικό. Ούτε ένα. Κι όμως, η ποδοσφαιρική του διαδρομή έβαλε την ομάδα της Νίκαιας μαζί του στο βιβλίο Γκίνες!

Το βράδυ της Τρίτης, ο 43χρονος εμβληματικός κεντρικός αμυντικός φόρεσε για 137η και τελευταία φορά την φανέλα της Εθνικής ομάδας της Ανδόρας.

The last day has arrived, 26 years since the first, 4 different decades…today, The Last Dance ⚽️🇦🇩🫶🏻 22.06.1997 🇪🇪 ➡️ 12.09.2023🇨🇭

Κανείς άλλος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του αθλήματος, δεν έφτασε να έχει 26 συναπτά χρόνια προσφοράς σε μία Εθνική ομάδα. Κανείς!

Κι αυτό, είναι αρκετό, ώστε να βρίσκεται εδώ και δύο χρόνια στο βιβλίο Γκίνες!

Τι κι αν σε αυτές τις 137 διεθνείς συμμετοχές, γνώρισε 110 ήττες και έφυγε από το γήπεδο νικητής μόλις 6 φορές;

Μόλις σηκώθηκε το νούμερο του να γίνει αλλαγή στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης της Ελβετίας με την Ανδόρα, οι 9.000 οπαδοί στο στάδιο «Τουρμπιγιόν» σηκώθηκαν για να τον χειροκροτήσουν σε ένα εντυπωσιακό standing ovation.

Μικρή σημείωση. Η αναμέτρηση έγινε στην πόλη Σιόν. Επί ελβετικού εδάφους. Η αποθέωση ήρθε από το κοινό των φιλοξενούμενων.

Ο ίδιος ο πρόεδρος της FIFA, o Τζιάνι Ινφαντίνο τον ευχαρίστησε μέσω social media για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό.

Μαζί με τον Φινλανδό Γιάρι Λίτμανεν και τον Ουαλό Μπίλι Μέρεντιθ μοιράζονται ένα ασύλληπτο ρεκόρ, αφού έχουν υπηρετήσει τις εθνικές τους ομάδες σε παιχνίδια σε τέσσερις διαφορετικές δεκαετίες!

Φυσικά, ουδείς άλλος παίκτης της Ανδόρρας έχει περισσότερες από τις δικές του 137 διεθνείς συμμετοχές και τα 11 του γκολ. Μετά την εμπειρία του στον Ιωνικό, η χάρη του έφτασε ως το Μεξικό (Πατσούκα), την Ιταλία (Τριεστίνα), την Ελβετία (Μπελιντσόνα), πέρσι βρισκόταν στην δεύτερη ομάδα της Ανδόρρας του Ζεράρδ Πικέ, όλο και κάπου θα συναντήθηκε με τον Χρήστο Αλμπάνη.

Δεν έπαιξε ποτέ σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης, δεν αγωνίστηκε ποτέ σε πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας, κι όμως ο Ιδελφόνς Λίμα Σολά αποχαιρέτισε σε ηλικία 43 ετών, 9 μηνών και 11 ημερών ως θρύλος το διεθνές ποδόσφαιρο.

When, as a football player, the FIFA President, Gianni Infantino, congratulates you on your career it means that you have overplayed the game