Χαμός στο Ρουμανία-Κόσοβο: Διακοπή για πανό και συνθήματα κατά των Κοσοβάρων! (vid)

Συγκεκριμένα, οι οπαδοί της Ρουμανίας σήκωσαν πανό που ανέγραψε «Το Κόσοβο ανήκει στην Σερβία» και ακόμη ένα που έγραφε «Η Μολδαβία είναι ρουμανική», προκαλώντας την έντονη αντίδραση των φιλοξενούμενων.

Στο 17ο λεπτό, μάλιστα ο ρέφερι διέκοψε τον αγώνα, έγιναν οι απαραίτητες συστάσεις, ενώ οι παίκτες της Ρουμανίας πλησίασαν τους οπαδούς στο πέταλο, ζητώντας τους να σταματήσουν τα συνθήματα και να κατεβάσουν τα πανό.

Οι Ρουμάνοι οπαδοί δεν άκουσαν τις παρεκκλίσεις τον παικτών της Ρουμανίας και ο διαιτητής ζήτησε από τις δύο ομάδες να πάνε στα αποδυτήρια, με την κατάσταση να είναι έκρυθμη.

BREAKING NEWS: Romania vs Kosovo on hold after "Kosovo is Serbia" chanting and banners at the Romania ultras end. pic.twitter.com/JLhah3FWhc