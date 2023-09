Euro 2024: Από τις 3 Οκτωβρίου διαθέσιμα 1,2 εκατομμύρια εισιτήρια

Όπως αναφέρει σχετικά η UEFA πάνω από το 80% των 2,7 εκατομμυρίων εισιτηρίων θα είναι διαθέσιμο για τους φιλάθλους των ομάδων που συμμετέχουν και το ευρύ κοινό. Συνολικά θα διατεθούν 270.000 εισιτήρια για 30 ευρώ, με 1 εκατομμύριο εισιτήρια για λιγότερα από 60 ευρώ.

Η UEFA έκανε γνωστό ότι θα διαθέσει εισιτήρια για φιλάθλους με αναπηρία σε κάθε αγώνα. Ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους στο γήπεδο, τα εισιτήρια αυτά θα διατίθενται στην πιο προσιτή κατηγορία. Οι φίλαθλοιμε ειδικές ανάγκες μπορούν επίσης να ζητήσουν ένα δωρεάν συνοδευτικό εισιτήριο.

🏟️ More than one million tickets for #EURO2024 are going on sale on 3 October!



🎟️ Tickets are available from just €30, so make sure you create your UEFA ticketing account and set a reminder to apply from 3-26 October.



Full details: ⬇️