Φαβορί ο Γκατούζο για τον πάγκο της Λιόν

Η γαλλική ομάδα μετά την απόλυση του Λοράν Μπλαν, βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης προπονητή, με το όνομα του Τζενάρο Γκατούζο να βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Σύμφωνα με τον Νικολό Σίρα, οι ιθύνοντες της Λιόν έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του πρώην προπονητή του ΟΦΗ και της Βαλένθια, προσφέροντας στον Γκατούζο διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Γκατούζο την περσινή σεζόν προπόνησε την Βαλένθια, λύνοντας την συνεργασία του με την ισπανική ομάδα και πλέον βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Λιόν.

