Ο προπονητής του Λουξεμβούργου έφυγε από τον πάγκο μετά το 8-0 της Πορτογαλίας! (vid)

Ο τεχνικός του Λουξεμβούργου σηκώθηκε κι έφυγε από τον πάγκο της ομάδας του στο 83ο λεπτό, όταν ο Μπρούνο Φερνάντες έκανε το 8-0, μην μπορώντας να αντέξει την πανωλεθρία της ομάδας του!

Η Πορτογαλία πέτυχε και ένατο γκολ με τον Ζοάο Φέλιξ στο 88' με τον Χολτζ να επιστρέφει ένα λεπτό αργότερα στον πάγκο της ομάδας του, εμφανώς εκνευρισμένος για την ταπεινωτική ήττα από τους Πορτογάλους.

Δείτε παρακάτω το video:

Luxembourg's manager just abandoned his players after the 8th goal, he walked back to the dressing room by himself 😭pic.twitter.com/WbpcD3O8TQ