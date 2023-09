Ο Τσιμίκας είναι ο κορυφαίος ντριμπλέρ των προκριματικών του Euro 2024

Σημαντικό «παράσημο» για τον διεθνή μπακ της Λίβερπουλ, Κώστα Τσιμίκα που βρίσκεται στην κορυφή μιας ξεχωριστής λίστας με την παρουσία του στα ματς της Εθνικής Ελλάδος στα προκριματικά του Euro 2024. Ο «Tsimi» είναι ο κορυφαίος ντριμπλέρ σε επίπεδο εθνικών ομάδων ανάμεσα σε 85 ποδοσφαιριστές που έχουν επιχειρήσει πάνω από 10 ντρίμπλες.

Ο Κώστας Τσιμίκας έχει το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας ανάμεσα στους 85 ποδοσφαιριστές το οποίο φτάνει το 93,3% καθώς έχει επιχειρήσει 16 εκ των οποίων οι 14 είναι πετυχημένες.



