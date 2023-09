«Ο πληθωρικός Νίκας μπορεί να βαδίσει στα χνάρια του Ιωαννίδη στον Παναθηναϊκό»

Ο άλλοτε τεχνικός διευθυντής – προπονητής του Λεβαδειακού, Δημήτρης Φαράντος, μιλάει στο SDNA για τον…δικό του Γιώργο Νίκα και την μεταγραφή του 23χρονου μέσου στο «Τριφύλλι».

Μπορεί στα αυτιά του Γιώργου Νίκα να ήχησαν «σειρήνες» από αρκετές ομάδες και να εκδηλώθηκε πολλαπλό ενδιαφέρον στον Λεβαδειακό για την αγορά των δικαιωμάτων του, ωστόσο ο Παναθηναϊκός απέδειξε πως διέθετε το “know how” για την αγορά του 23χρονου μέσου.

Ο πολυσύνθετος χαφ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών με το «Τριφύλλι» θα συνεχίσει να αγωνίζεται – ως δανεικός – στην ομάδα της Βοιωτίας και το επόμενο καλοκαίρι θα λάβει το φύλλο πορείας με προορισμό το Κορωπί.

Το SDNA επικοινώνησε με τον άλλοτε τεχνικό διευθυντή και προπονητή του Λεβαδειακού, Δημήτρη Φαράντο (φωτ.), ο οποίος έζησε από «πρώτο χέρι» τον Νίκα στην ομάδα της Βοιωτίας και πήρε το προσωπικό του report για το νέο μεταγραφικό απόκτημα του «Τριφυλλιού» και την εκτίμηση - πρόβλεψη πως μπορεί να κινηθεί στο μέλλον στα χνάρια του άλλοτε συμπαίκτη του στον Λεβαδειακό, Φώτη Ιωαννίδη.

«Ο Νίκας είναι δουλευταράς πληθωρικός ποδοσφαιριστής με πολύ καλά τεχνικά στοιχεία. Δυνατός στο ψηλό παιχνίδι, τεχνίτης με την μπάλα στα πόδια, διανύει πολλά χιλιόμετρα μέσα στο γήπεδο και βλέπει δίχτυα.

Συν τοις άλλοις πρόκειται για έναν δυνατό ψυχικά χαρακτήρα κι έναν παίκτη με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, δεδομένου πως είχε δώσει εξετάσεις και πέρασε στο Πολυτεχνείο. Κι αυτό είναι κάτι που ασφαλώς και μετράει και διαμορφώνει την προσωπικότητά του….» τόνισε αρχικά ο Δημήτρης Φαράντος και πρόσθεσε:

«Ξεκάθαρα είναι παίκτης – άξονα. Νομίζω όμως ότι πρέπει να σταθεροποιηθεί σε μια θέση διότι έχει παίξει σε πολλές και διαφορετικούς ρόλους κι αυτό δεν μπορεί παρά να δημιουργεί ένα μπέρδεμα και θα έλεγα πως είναι ευχή και κατάρα μαζί.

Μέσω της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό επιβραβεύεται η δουλειά και η πολύ καλή πορεία του.

Ο Γιοβάνοβιτς είναι ένας εξαιρετικός και έμπειρος προπονητής κι ασφαλώς ο Νίκας έχει πολλά να μάθει δίπλα του, θα έχει την ευκαιρία να εξελιχθεί και γιατί όχι, να βαδίσει στα χνάρια του Φώτη Ιωαννίδη που κι αυτός πήγε με μεταγραφή από τον Λεβαδειακό στον Παναθηναϊκό.

Αν κάτι λείπει στον Νίκο θα έλεγα πως είναι η απλοποίηση του παιχνιδιού του διότι από μόνος του μερικές φορές το κάνει πιο σύνθετο.

Από κει και πέρα διαθέτει το αγωνιστικό πακέτο και μπορεί μέσω της δουλειάς να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις ενός μεγάλου κλαμπ όπως είναι ο Παναθηναϊκός».