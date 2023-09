Ο 15χρονος Αμαρά Ντιούφ έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία της Σενεγάλης!

Σε ηλικία 15 χρόνων και 94 ημερών, Ντιούφ έγινε ο νεότερος παίκτης που παίζει στην Εθνική Ανδρών της Σενεγάλης αλλά και σε μια από τις 50 καλύτερες ομάδες του κόσμου σύμφωνα με την FIFA καθώς έσπασε το ρεκόρ του Μάρτιν Όντεγκαρντ της Νορβηγίας.

Ο νεαρός εξτρέμ αποτελεί προϊόν των ακαδημιών Generation Foot, από τις οποίες ξεπήδησε και ο Σαντιό Μανέ, με την Μετς να προλαβαίνει τον ανταγωνισμό, αφού έχει έρθει ήδη σε συμφωνία για να αποκτήσει τον Ντιούφ το επόμενο καλοκαίρι.

At 15 years and 93 days old, Amara Diouf is the youngest player to make his international debut for a top-50-ranked nation since Martin Ødegaard (15 years and 253 days old). 🇸🇳 🇳🇴