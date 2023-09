Μαυροβούνιο - Βουλγαρία: Ωραίος ο Γιόβετιτς, μοιραίος ο Ντεσπόντοφ (vids)

Στην αναμέτρηση για την 6η αγωνιστική των προκριματικών του EURO 2024, το Μαυροβούνιο επικράτησε με 2-1 της Βουλγαρίας, με τον Γιόβετιτς να σκοράρει με το κεφάλι στο φινάλε και να δίνει τη νίκη στην χώρα του, ενώ τον Ντεσπόντοφ να αστοχεί σε εκτέλεση πέναλτι πριν την ισοφάριση της ομάδας του. Στην αναμέτρηση αγωνίστηκε και ο Μπάκιτς του ΟΦΗ για 85 λεπτά.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα:

Καζακστάν - Βόρεια Ιρλανδία 1-0

Νήσοι Φερόε - Μολδαβία 0-1

Φινλανδία - Δανία 0-1

Last minute goal by Stevan Jovetic. Montenegro is ahead again and the last moments!



🇲🇪 Montenegro 2-1 Bulgaria 🇧🇬pic.twitter.com/kI62ePJtC7