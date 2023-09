Ο Ντε Μπρόινε απέρριψε πρόταση από την Σαουδική Αραβία

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ομάδες από την Σαουδική Αραβία, προσέγγισαν τον Κέβιν Ντε Μπρόινε και τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ωστόσο οι δύο παίκτες απέρριψαν τις προτάσεις που δέχθηκαν.

Τόσο ο Βέλγος μεσοεπιθετικός, όσο και ο Πολωνός επιθετικός, δεν έχουν καμία διάθεση να αποχωρήσουν από Σίτι και Μπαρτσελόνα αντίστοιχα, για να μετακινηθούν στην Σαουδική Αραβία.

Robert Lewandowski & Kevin de Bruyne received several approaches from Saudi clubs to join them this summer 🇸🇦



⛔️ Both rejected as Lewa wanted to stay at Barça, same for KdB at City.



❌ Alaba also never considered that option, only Real Madrid.



