Ο Γουόκερ σημείωσε το πρώτο του γκολ με την Αγγλία και έγραψε ιστορία

Ο Κάιλ Γουόκερ χάρισε τον βαθμό της ισοπαλίας στην Αγγλίας στην αναμέτρηση με την Ουκρανία (1-1), με τον 33χρονο μπακ να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με την φανέλα των «Τριών Λιονταριών».

Ο έμπειρος μπακ, μάλιστα είναι πλέον ο παίκτης που περίμενε περισσότερο από όλους στην ιστορία της Αγγλίας για να πετύχει το πρώτο του γκολ, καθώς χρειάστηκαν 77 ματς με το εθνόσημο στο στήθος.

Ο Γουόκερ έγινε παράλληλα ο δεύτερος γηραιότερος παίκτης που σκοράρει για πρώτη φορά με την Αγγλία, καθώς είχε προηγηθεί ο Τζίμι Μουρ το 1923 που είχε σκοράρει σε ηλικία 34 ετών και 10 ημερών κόντρα στην Σουηδία.

Ο 33χρονος μπακ κατέγραψε ακόμη ένα επίτευγμα με το γκολ του αφού έγινε ο παίκτης Νο450 που σκοράρει για την Εθνική Αγγλίας!

2 – Kyle Walker (33y 104d) is the second-oldest player to score his first goal for England, after Jimmy Moore against Sweden in May 1923 (34y 10d). Statesman.