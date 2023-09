Πήγε σε φιλικό της Μάιντς και αποθεώθηκε ο Κλοπ (vid)

Η Μάιντς αποτέλεσε τον πρώτο σταθμό της προπονητικής καριέρας του Κλοπ, με τον Γερμανό τεχνικό να μην κρύβει το ιδιαίτερο δέσιμο που έχει με την ομάδα, αφού φόρεσε την φανέλα της και ως ποδοσφαιριστής.

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, μόλις έκανε την εμφάνισή του στο γήπεδο αποθεώθηκε, με τον Κλοπ να φοράει φανέλα της Μάιντς, μιλώντας σε ειδικό stage στους φιλάθλους της γερμανικής ομάδας.

Jurgen Klopp returns to his first ever club Mainz!❤️🇩🇪 pic.twitter.com/p4JnRFQody