Υπέροχη κίνηση του Κριστιάνο: Παραχωρεί το ξενοδοχείο του στο Μαρόκο για τους πληγέντες του σεισμού

Ο Πορτογάλος σταρ διαθέτει ξενοδοχειακή μονάδα στην αφρικανική χώρα, την οποία χωρίς δεύτερη σκέψη την διέθεσε στους πληγέντες από τον φονικό εγκέλαδο.

Πρόκειται για το «Pestana CR7 Marrakech», ένα ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων και όπως αναφέρει η «Marca», πλέον λειτουργεί ως καταφύγιο για τους πληγέντες, στους οποίους παρέχεται στέγη και τροφή μετά τον τεράστιο σεισμό.

Cristiano Ronaldo’s Pestana CR7 hotel in Morocco has been approved as a refuge site for survivors of the large earthquake on Friday. [@marca] pic.twitter.com/LphYMROCzN