Η Μπαρτσελόνα πουλάει κομμάτια γρασιδιού από το Καμπ Νου! (pic)

Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται σε διαδικασία ανακατασκευής του Καμπ Νου και οι ιθύνοντες των «μπλαουγκράνα» βρήκαν την ευκαιρία να βγάλουν και οικονομικό όφελος.

Συγκεκριμένα, δίπλα από το γήπεδο που έχει μετατραπεί σε γιαπί, έχει ανοίξει μαγαζί των Καταλανών, που πουλάει κομμάτια γρασιδιού από το Καμπ Νου με τις τιμές να κυμαίνονται από τα 20 έως και τα 420 ευρώ!

🚨 Barcelona have opened a shop next to the Camp Nou to sell Camp Nou grass. 🌱



The prices range from €20 to €420. 💰



