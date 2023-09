Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Ανατροπή με Ραούλ στην Βιγιαρεάλ - Πατσέτα ο «εκλεκτός»!

Η Βιγιαρεάλ βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή μετά την απόλυση του Κίκε Σετιέν, με το «Κίτρινο Υποβρύχιο», να φτάνει μια ανάσα από την συμφωνία με τον Ραούλ, ωστόσο υπήρξε ανατροπή δεδομένων!

Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στους ομίλους του Europa League, έκανε στροφή στον 55χρονο Πατσέτα, που την περσινή σεζόν βρέθηκε στον πάγκο της Βαγιαδολίδ.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ισπανός προπονητής είναι πλέον το φαβορί για να αναλάβει τα προπονητικά ηνία της Βιγιαρεάλ, αφού ο Ραούλ προτίμησε να μείνει στον πάγκο της δεύτερης ομάδας της Ρεάλ!

Ο Πατσέτα, εκτός από την Βαγιαδολίδ έχει προπονήσει ακόμη τις Νουμάνθια, Οβιέδο, Καρταχένα, Κορόνια Κιέλτσε, Χέρκουλες, Ρατσαμπούρι, Έλτσε και Ουέσκα.

Villarreal are closing in on new manager appointment as Pacheta is now set to replace Quique Setién 🟡🇪🇸 #Villarreal



Raúl, expected to stay at Real Madrid if all goes to plan on Saturday. pic.twitter.com/a0606YouG3