Τι έβαλε ο άνθρωπος: Αδιανόητη γκολάρα του Βόλφινγκερ (vid)

Το Λιχτενστάιν βρέθηκε με δύο γκολ πίσω από την Βοσνία, όμως η φάση του αγώνα ανήκε στους φιλοξενούμενους, αφού στο 21ο λεπτό, ο Σάντρο Βόλφινγκερ έβαλε υποψηφιότητα για το γκολ της χρονιάς.

Ο 32χρονος μέσος που αγωνίζεται στην τέταρτη κατηγορία της Ελβετίας με την Μπάλζερς, με αδιανόητο σουτ στην κίνηση δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Σέχιτς, μειώνοντας σε 2-1 για το Λιχτενστάιν.

Δείτε παρακάτω την γκολάρα του Βόλφινγκερ:

Sandro Wolfinger scores Liechtenstein’s first goal since June of 2022.. and it’s an absolute screamer 🚀



Bosnia-Herzegovina 2 Liechtenstein 1 pic.twitter.com/39OnTDSot7