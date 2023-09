Ο νεαρός στράικερ των Πρασίνων αγωνίστηκε για πρώτη φορά με την U23 της πατρίδας του, στο φιλικό με τη Ρωσία κι άνοιξε λογαριασμό με το καλημέρα. Ο Μπιλάλ έβαλε μπροστά στο σκορ την Αίγυπτο μόλις στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, ενώ ο αγώνας έληξε ισόπαλος 1-1.

Panathinaikos forward Bilal Mazhar scores his first goal for Egypt's U23 against Russia. 🇪🇬☘️#Paofc



