Ο Ιρλανδός φίλαθλος έκανε την εμφάνισή του στο Παρκ Ντε Πρενς κρατώντας μια φανέλα του Μέσι, την οποία ανέμιζε προς τους Γάλλους οπαδούς, θέλοντας να τους πικάρει για τον χαμένο τελικό του Mundial.

Ένας ευφάνταστος τρόπος για τον φίλαθλο της Ιρλανδίας, που αποχώρησε ωστόσο πικραμένος από το γήπεδο αφού η Γαλλία επιβλήθηκε με 2-0.

This Irish fan couldn’t help but hold up Messi’s Argentina jersey in the Parc des Princes 💀 pic.twitter.com/z5GwfPMlvi