Βόμβα: Ο Σεΐχης Αλ Τάνι μετά το «ναυάγιο» με Γιουνάιτεντ θέλει να αγοράσει την Λίβερπουλ!

Ο Σεΐχης εκπροσωπώντας το Κατάρ βρίσκονταν σε επαφές με την οικογένεια Γκλέιζερ για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, προσφέροντας 5 δισ. ευρώ όμως οι υψηλότερες απαιτήσεις που προέβαλαν οι Αμερικανοί για την πώληση των «Κόκκινων Διάβολων», οδήγησαν τις διαπραγματεύσεις σε «ναυάγιο».

Έτσι, σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει το Indykaila News στο Twitter, ο Σεΐχης Γιασίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Τάνι, έκανε... στροφή προς την Λίβερπουλ έχοντας ήδη την πρώτη επαφή στην Βοστώνη με την Fenway Sports Group, που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών των «Reds».

Όπως αποκαλύπτει το βρετανικό μέσο, οι εκπρόσωποι του Σεΐχη Αλ Τάνι είχαν τρίωρη συνάντηση με τους ιδιοκτήτες της Λίβερπουλ αναλύοντας το πλάνο τους, αλλά και τα οικονομικά δεδομένα που θα αφορούν ενδεχόμενο deal για την αγορά των μετοχών της ομάδας του μεγάλου Λιμανιού της Αγγλίας.

Οι άνθρωποι από το Κατάρ θέλουν απεγνωσμένα να αποκτήσουν μια ομάδα της Premier League και το ενθαρρυντικό για τους ίδιους είναι ότι η Fenway Sports Group, ζήτησε να υπάρξει και δεύτερο ραντεβού, προκειμένου να συζητήσουν διεξοδικά όλα όσα αφορούν το deal για την αγορά της Λίβερπουλ.

