Αποσύρεται από την εθνική Αργεντινής ο Άνχελ Ντι Μαρία

Ο πολύπειρος εξτρέμ πήρε την οριστική απόφαση για να αποσυρθεί από την «αλμπισελέστε». Κάτι που αναμενόταν να γίνει προ μηνών και μετά το φινάλε του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά η κατάκτησή του άλλαξε τα πλάνα για τον ποδοσφαιριστή της Μπενφίκα, όπως και για αρκετούς ακόμη που θέλησαν να αγωνιστούν με την Αργεντινή ως πρωταθλητές.

Το επόμενο Copa America θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ και θα αποτελέσει μια πρόβα τζενεράλε για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Δεν αποκλείεται μάλιστα να αποτελέσει την τελευταία διοργάνωση και για μερικούς άλλους αστέρες όπως ο Λιονέλ Μέσι αλλά και ο Νικολάς Οταμέντι.



O Άνχελ Ντι Μαρία έχει γράψει 132 εμφανίσεις με 29 γκολ με την εθνική Αργεντινής, ενώ ήταν εκ των σκόρερ της ομάδας του στον τελικό του Μουντιάλ και στην αναμέτρηση με τη Γαλλία.

🚨 JUST IN: Ángel Di María will RETIRE from Argentina National Team after Copa America 2024. @ESPNArgentina 💔🥲🇦🇷 pic.twitter.com/yc7wO8SLVQ