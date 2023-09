Αναλαμβάνει ομάδα στην Σαουδική Αραβία ο Τέρι!

Σύμφωνα με την «Daily Mail», ο legend της Τσέλσι έχει δεχθεί πρόταση από την Αλ Σαμπάμπ, προκειμένου να αναλάβει τα προπονητικά ηνία της ομάδας από την Σαουδική Αραβία.

Εφόσον ο Τέρι αποδεχθεί την πρόταση της Αλ Σαμπάμπ θα αναλάβει για πρώτη φορά ομάδα ως πρώτος προπονητής, καθώς στο παρελθόν είχε ρόλο ως βοηθός προπονητή στην Άστον Βίλα και την Λέστερ.

🚨 BREAKING: Chelsea legend John Terry 'set to make first managerial breakthrough' and join Saudi Pro League side Al-Shabab



READ MORE: https://t.co/qqe4dJfDBd pic.twitter.com/V7DaVaWX72