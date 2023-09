Χωρίς Κριστιάνο, αλλά με Μέσι - Χάαλαντ η λίστα για τη «Χρυσή Μπάλα»

Το France Football έκανε γνωστά τα ονόματα της 30άδας ποδοσφαιριστών που θα βρεθούν στην τελική ψηφοφορία της Χρυσής Μπάλας.

Και ανάμεσα σε αυτά, οι Λιονέλ Μέσι και Έρλινγκ Χάαλαντ δείχνουν να έχουν τον πρώτο λόγο για το βραβείο, ενώ φημολογείται πως αποτελούν τα... φαβορί. Αξιοσημείωτη επίσης είναι και η «ηχηρή» απουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έμεινε εκτός λίστας! Η τελετή απονομής θα διεξαχθεί στις 30 Οκτωβρίου.

HERE ARE ALL THE BALLON D'OR NOMINEES! 🌕✨#ballondor pic.twitter.com/hg1ZByzhDV