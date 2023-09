France Football: Ανακοινώθηκαν οι πρώτες υποψηφιότητες για το το «Yachine Trophy» και το «Kopa Trophy»

Τις πρώτες υποψηφιότητες για τα ετήσια βραβεία που απονέμει στους καλύτερους ποδοσφαιριστές του κόσμου, ανακοίνωσε το France Football.

Τους πρώτους υποψήφιους για το «Yachine Trophy» και το «Kopa Trophy», τα οποία δίνονται στον καλύτερο τερματοφύλακα και στον καλύτερο ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετώντης χρονιάς αντίστοιχα ανακοίνωσε το France Football, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκαν και οι υποψήφιες την πολυτιμότερη της χρονιάς στο ποδόσφαιρο γυναικών!

Για το Yachine Trophy που πήρε το όνομά του από τον θρυλικό Λεβ Γιασίν, υποψήφιοι είναι οι Μενιάν (Μίλαν), Μπόνο (Αλ Χιλάλ), Ονάνα (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Έντερσον (Μάντσεστερ Σίτι), Σαμπά (Λανς), Μαρτίνες (Άστον Βίλα), Κουρτουά (Ρεάλ), Ράμσντεϊλ (Άρσεναλ), Λιβάκοβιτς (Ντινάμο Ζάγκρεμπ), Τερ Στέγκεν (Μπαρτσελόνα).

Όσον αφορά το Kopa Trophy, αφιερωμένο στον Γάλλο, Ρειμόν Κοπά, υποψήφιοι είναι οι Μπέλιγχαμ (Ρεάλ), Γκάβι (Μπαρτσελόνα), Μουσιάλα (Μπάγερν), Καμαβινγκά (Ρεάλ), Πέδρι (Μπαρτσελόνα), Σίμονς (Λειψία), Μπαλντέ (Μπαρτσελόνα), Αντόνιο Σίλβα (Μπενφίκα), Χόιλουντ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) και Γουαχί (Λανς).

Τέλος, όσον αφορά την Χρυσή Μπάλα του ποδοσφαίρου γυναικών, υποψήφιες είναι οι Ρεντόντο, Καντιντιατού, Ντέιλι, Καϊσέδο, Ρόλφε, Ίλεστεντ, Κάρμονα, Ράσο, Στάνγουεϊ και Σμιθ.