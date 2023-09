Απίθανη δημιουργία: Μαθητές «έφτιαξαν» τον Λιονέλ Μέσι με χιλιάδες ανακυκλωμένα καπάκια (vid)

Σχεδόν εννέα μήνες αφότου ο Μέσι οδήγησε την εθνική ομάδα της Αργεντινής στην κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου, η χώρα του βυθίζεται σε βαθιά οικονομική ύφεση και πολιτικές διαιρέσεις με εκλογές υψηλού κινδύνου να πλησιάζουν αργότερα αυτό το έτος.



Αλλά η αγάπη για τον Μέσι φαίνεται να φαίνεται να είναι ακόμη μεγαλύτερη.



Η νέα σύνθεση βρίσκεται στο δάπεδο μιας υπαίθριας αυλής γυμνασίου στη γειτονιά Γκραντ Μπουργκ, λίγο έξω από την πρωτεύουσα Μπουένος Άιρες.

Απεικονίζει τον διάσημο επιθετικό να κρατά ψηλά το χρυσό τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την περσινή νίκη στο Κατάρ, μαζί με μια λεζάντα με την οποία τον ευχαριστεί.

Ο Σεμπάστιαν Ραμίρες, δάσκαλος στο σχολείο, δημοσίευσε ένα βίντεο κλιπ στα social media που έγινε viral συνοψίζοντας μια ευρέως διαδεδομένη αξιολόγηση της κληρονομιάς του Μέσι. «Ένας φόρος τιμής στο σπουδαιότερο», είπε.



Το βίντεο της κατασκευής δείχνει δεκάδες παιδιά σκυμμένα πάνω από ένα σχέδιο με χρώματα και κουτιά με καπάκια μπουκαλιών διάσπαρτα τριγύρω.

Ο Μέσι έχει αποδειχθεί ισχυρή ενωτική δύναμη στη χώρα της Νότιας Αμερικής, ακόμη και όταν ο τριψήφιος πληθωρισμός και η σπειροειδής κάθοδος του τοπικού νομίσματος κυριαρχούν στη συζήτηση ενόψει των γενικών εκλογών του Οκτωβρίου, που έχουν ως σημείο αναφοράς τη χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων δεκαετιών.

