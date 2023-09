Συγκεκριμένα, η Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ ανήρτησε τη φωτογραφία από την εξέδρα των οπαδών της που το περασμένο Σαββατοκύριακο σήκωσαν πανό για τον Μιχάλη. Και στη λεζάντα έγραψε: «Όλοι μαζί κατά της βίας στα γήπεδα».

Δείτε την ανάρτηση:

All together against violence in football. 💛 pic.twitter.com/ePbKMoCAXV