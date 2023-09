Φόρεσε ξανά τα ερυθρόλευκα και επέστρεψε στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο Ποντένσε (pics)

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι ξανά με κάθε επισημότητα ο Ντάνιελ Ποντένσε. Ο Πορτογάλος εξτρέμ έφτασε σήμερα το πρωί στην Ελλάδα και αργότερα μέσα στην ημέρα επισκέφτηκε το «Γ. Καραϊσκάκης», φορώντας μάλιστα ξανά την ερυθρόλευκη φανέλα.

Δείτε εδώ φωτογραφίες:

Our 𝓢𝓤𝓟𝓔𝓡𝓜𝓐𝓝 in the 🔴&⚪ jersey! 💣💥 pic.twitter.com/SDMrAdaJme

It's always good to be back home! 🔴⚪🏟 pic.twitter.com/1qi7kgBloC