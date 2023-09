Σέρχιο Ράμος: «Λύγισε» όταν ανέφερε τον παππού του στην παρουσίαση του από τη Σεβίλλη (vid)

Λύγισε ο Σέρχιο Ράμος στην παρουσίασή του από τη Σεβίλλη.

Στο μήνυμα του στους δημοσιογράφους πριν την ανακοίνωση του τόνισε πως η επιστροφή του στους Ανδαλουσιανούς ήταν χρέος τον πατέρα του, τον παππού του και τον Αντόνιο Πουέρτα. Στις πρώτες δηλώσεις του στην κάμερα του κλαμπ ο 37χρονος στόπερ αναφέρθηκε και πάλι στον παππού του και δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνηση του.

«Είχα την ευκαιρία να συνεχίσω στην Παρί για δύο χρόνια, αλλά δεν ήθελα. Πάντα με παρακινούσαν οι παρορμήσεις και η καρδιά μου. Όχι τα χρήματα. Γι' αυτό δεν πήγα στην Αραβία ή στο MLS. Γι' αυτό ρίσκαρα την κλήση μέχρι το 93' για να υπογράψω στη Σεβίλλη.

Η τελευταία ανάμνηση που έχω από τον παππού μου είναι πολύ άσχημη, φεύγοντας από εδώ βλέποντας τον εγγονό του να τον αποδοκιμάζουν. Αυτό ήταν κάτι πολύ δύσκολο για μένα, όταν παίρνω μια απόφαση, το λαμβάνω υπόψη μου.

Είμαι οπαδός της Σεβίλλης από τη γέννησή μου. Το συναίσθημα δεν έχει αλλάξει», ανέφερε ο Σέρχιο Ράμος.



🥺 Sergio Ramos, visiblemente emocionado:



➡️ "Me llevé una imagen muy fea cuando vine al Pizjuán y mi abuelo se marchó llorando porque me pitaban".



🗨️"Soy sevillista de cuna. El sentimiento no ha cambiado". pic.twitter.com/9mHuX8OA5S