Η Αλ Ιτιχάντ... τρελάθηκε: Προσφέρει 217,8 εκατ. στην Λίβερπουλ για Σαλάχ!

Σύμφωνα με αποκάλυψη του «indykaila News» στο Twitter, η Αλ Ιτιχάντ κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Λίβερπουλ για τον Σαλάχ, προσφέροντας το αστρονομικό ποσό των 217.8 εκατ. λιρών.

Η πρόταση των Σαουδάραβων κατατέθηκε στις 21:00 το βράδυ της Δευτέρας και οι ιθύνοντες της Λίβερπουλ έχουν προγραμματίσει τηλεδιάσκεψη για το πρωί της Τρίτης στις 10:00, προκειμένου να συζητήσουν την πρόταση που έχουν δεχθεί.

Στην σύσκεψη θα συμμετάσχουν τόσο οι ιδιοκτήτες της Λίβερπουλ, όσο και ο Γιούργκεν Κλοπ, με τον Γερμανό τεχνικός να έχει καταθέσει ήδη τις ενστάσεις του για ενδεχόμενο αποχώρησης του Σαλάχ.

Η μυθική πρόταση της Αλ Ιτιχάντ, ωστόσο έχει αλλάξει τα δεδομένα για τον 31χρονο μεσοεπιθετικό αφού οι ιθύνοντες της Λίβερπουλ δύσκολα θα αρνηθούν τα 217.8 εκατ. που προσφέρουν οι Σαουδάραβες.

Exclusive:



Al Ittihad have submitted £217.8m bid for @MoSalah.



The bid was submitted at 9pm. Liverpool officials have arranged 10am conference call to discuss the bid.



Jurgen Klopp & FSG will be on the call. #lfc pic.twitter.com/xq5B3zy56q