Επίσημη η μεγάλη επιστροφή στον Ολυμπιακό, στα «ερυθρόλευκα» ξανά ο Ποντένσε!

Σπουδαία μεταγραφική κίνηση για τον Ολυμπιακό. Συμφώνησε με τη Γουλβς και φέρνει πίσω με δανεισμό ενός χρόνου τον Ντάνιελ Ποντένσε, με τους «ερυθρόλευκους» να προλαβαίνουν να τον δηλώσουν και στην ευρωπαϊκή λίστα!

Έτσι, ο Πορτογάλος εξτρέμ θα αγωνιστεί ξανά με τα ερυθρόλευκα μετά από τρία χρόνια, όταν και πωλήθηκε από τους Πειραιώτες στους «Λύκους» έναντι 19,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στην πρώτη του θητεία στο Λιμάνι, ο Ποντένσε είχε 68 αγώνες με 13 γκολ και 14 ασίστ, προερχόμενος από τη Σπόρτινγκ.

«Μπουμ! Καλώς όρισες στο σπίτι του, Ντάνιελ Ποντένσε! Μας έλειψες Superman!», ήταν το μήνυμα του Ολυμπιακού για τη μεταγραφή του Ποντένσε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την επιστροφή του Ντανιέλ Ποντένσε!

Ο 28χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, γεννημένος στις 21 Οκτωβρίου 1995, φόρεσε τα «ερυθρόλευκα» την αγωνιστική περίοδο 2018-2019, αλλά και το πρώτο μισό της σεζόν 2019-2020, όταν και πήρε μεταγραφή στην Premier League για τη Wolves.

Κατά τη θητεία του στον Ολυμπιακό ο διεθνής ποδοσφαιριστής πραγματοποίησε 68 συμμετοχές, πέτυχε 13 γκολ και μοίρασε 14 ασίστ. Με τη Wolves έκανε 105 συμμετοχές, σημείωσε 16 γκολ και έδωσε εννέα ασίστ. Στο παρελθόν αγωνίστηκε επίσης σε Sporting και Moreirense, ενώ στις 14 Οκτωβρίου 2020 στέφθηκε διεθνής με την εθνική Πορτογαλίας.

Ντανιέλ, καλώς επέστρεψες στον Ολυμπιακό!»

🔴⚪💣💥𝐁𝐎𝐎𝐎𝐎𝐌𝐌𝐌𝐌! Welcome back home, 𝐃𝐀𝐍𝐈𝐄𝐋 𝐏𝐎𝐃𝐄𝐍𝐂𝐄! We missed you Superman! @daniel_podence



😍 pic.twitter.com/US0xZQhq1r