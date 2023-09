Σκόραρε με τη Γιούνιον ο Καράντσα: «Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ» (vid)

Ο Χουλιάν Καράντσα βρέθηκε στο στόχαστρο του Ολυμπιακού τις τελευταίες μέρες, αλλά η Φιλαδέλφεια Γιούνιον ήταν αρνητική στο να τον παραχωρήσει και οι «ερυθρόλευκοι» απέσυραν το ενδιαφέρον τους. Ο 26χρονος φορ τα ξημερώματα πέτυχε ένα ακόμη γκολ για την ομάδα του, για το 3-1 επί της Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς, με το ματς να λήγει 4-1, φτάνοντας τα 14 φέτος.

Συνολικά έφτασε τα 26 γκολ με τη φανέλα της Γιούνιον, επίδοση που τον κατατάσσει στην 5η θέση των σκόρερ στην ιστορία της ομάδας.

«Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Είμαι περήφανος για ό,τι κάνω για την ομάδα, για τον σύλλογο, μέσα στον αγωνιστικό χώρο», ανέφερε αρχικά, ενώ για το γκολ που πέτυχε, είπε: «Δεν είναι κάτι που σκέφτομαι, αλλά προσπαθώ να παίζω και να σκοράρω. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και συνεχίζω να σκοράρω», πρόσθεσε.

