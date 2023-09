Ντεμπούτο για τον Ορτέγκα στον Ολυμπιακό - Οι 11 της Λαμίας (pic)

Για πρώτη φορά με τη φανέλα του Ολυμπιακού θα αγωνιστεί ο Φρανσίσκο Ορτέγκα. Ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ έδωσε φανέλα βασικού στον Αργεντίνο αριστερό μπακ για το ματς κόντρα στη Λαμία στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Από εκεί και πέρα, ο Πασχαλάκης είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Κίνι, Ρέτσο και Ντόι να συμπληρώνουν την τετράδα της άμυνας. Ο Χέσε με τον Καμαρά ξεκινάνε στα χαφ, «10άρι» ο Φορτούνης, στα πλάγια θα αγωνιστούν ο Μασούρας με τον Μπιέλ και στην κορυφή της επίθεσης ο Ελ Κααμπί.

Αναλυτικά η 11άδα: Πασχαλάκης, Κίνι, Ρέτσος, Ντόι, Ορτέγκα, Καμαρά, Xέσε, Φορτούνης, Μασούρας, Μπιέλ, Ελ Κααμπί

Λαμία (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ – Βασιλαντωνόπουλος, Τζανετόπουλος, Παούλαβετς, Σαραμαντάς – Στάνκο, Νούνιες – Τσιλούλης, Σλίβκα, Μαρτίνεθ – Καρλίτος.



Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Λαμία από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAS Lamia is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️ #Olympiacos #slgr #OLYLAM #Stoiximan pic.twitter.com/phw7YHH03e